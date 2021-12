OM : Bamba Dieng, un grand ancien sous le charme

Auteur de quatre buts en Ligue 1 depuis le début de la saison avec l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng a impressionné le week-end dernier face à Strasbourg (2-0) en faisant mouche d'une magnifique bicyclette. Une audace qui ne laisse pas indifférent Mamadou Niang. Interrogé par La Provence, l'ancien buteur du club phocéen et actuel consultant Eurosport n'a pas tari d'éloges sur son jeune compatriote sénégalais.

Niang : « Dieng est pétri de qualités »

« J'aime ce joueur et son style, a déclaré Niang au quotidien régional. Il est pétri de qualités. Il se crée énormément d'occasions, et il va progresser. A Strasbourg, il m'a bluffé, parce qu'il loupe des occasions et derrière, il marque un but improbable. Un but à l'instinct où il ne réfléchit pas. » Issu du partenariat entre l'Olympique de Marseille et l'Institut Diambars, Bamba Dieng a récemment signé un nouveau contrat avec le club phocéen.