C'était l'un des bons coups de Pablo Longoria lors du dernier mercato hivernal. Le président de l'OM avait su trouver les arguments pour attirer un Cédric Bakambu libre depuis la fin de son contrat avec le club chinois du Beijing Guoan, alors que le joueur était convoité par quelques autres belles cylindrées européennes, dont le Séville FC. Arrivé pour jouer le rôle de second attaquant, Bakambu déchante quelque peu sur la manière dont il est utilisé par Jorge Sampaoli.



Depuis qu'il porte le maillot phocéen, l'offensif de trente ans est apparu à huit reprises, toutes compétitions confondues, pour un total de 380 minutes de jeu et deux buts inscrits. Un temps de jeu "en-dessous de ses attentes", selon L’Équipe qui indique que l'ancien de Villarreal est "interpellé" par le manque de continuité dont fait preuve son entraîneur dans la manière qu'il a de faire appel à lui.

Situation compliquée

Une situation que Cédric Bakambu ne semble pas vivre particulièrement bien, comme l'illustre cet épisode du 27 février dernier, raconté par le quotidien sportif. Resté sur le banc durant un match de l'OM du côté de Troyes, le joueur est resté prostré dans les couloirs du stade en pianotant sur son portable pendant que ses coéquipiers répondaient à la presse et prenaient quelques photos avec leurs supporters.