OM : AVB assure que M'Baye Niang ne viendra pas

Décidément, la recherche de l'attaquant olympien qui jouera aux côtés de Dario Benedetto s'avère être un point sensible du côté de l'OM. Régulièrement interrogé à ce sujet en conférence de presse et une nouvelle fois ce vendredi matin, le Portugais André Villas-Boas s'est montré cette fois agacé par les récents événements dans la presse. Selon lui, un journal local a publié de fausses informations qui ont fait l'objet de son courroux.

🎥 LIVE l La conférence de presse de @dimpayet17 & André Villas-Boas avant #PSGOM est à suivre en exclusivité sur @Twitch 🎙

Annoncée avec insistance un temps du côté de la cité phocéenne, la rumeur de l'arrivée du Rennais M'Baye Niang a été très vite coupée par le coach marseillais : « J'ai déjà dit que M'Baye Niang n'allait pas venir à l'OM, a martelé AVB comme pour définitivement fermer le dossier. On va continuer, on cherche. Avec Pablo Longoria (le directeur du football), on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais on n'y est pas arrivé. Ce n'est pas clair encore de savoir si ça va arriver sur le mercato cet été. On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie. Mais on a besoin de quelqu'un, on va continuer à chercher. » L'Olympique de Marseille, qui a déjà accueilli Pape Gueye et Yuto Nagamoto (joueurs libres) et Leonardo Balerdi en prêt, a jusqu'au 5 octobre pour trouver un joueur capable d'épauler l'attaquant argentin. Parmi les pistes étudiées : Mariano Diaz, l'ancien Lyonnais, El Bilal Touré (Stade de Reims) ou encore Lucas Da Cunha (Stade Rennais).