OM-ASSE : Les réactions des deux entraîneurs

Comme face au PSG, André Villas-Boas a voulu tenter d'évoluer sans véritable numéro 9 face à l'ASSE. Mais l'OM s'est incliné sur sa pelouse au Vélodrome (0-2). Voici les réactions des deux entraîneurs de la rencontre.



André Villas-Boas (Téléfoot) : "La responsabilité, c’est toujours la mienne. Le plan n’a pas fonctionné car on n’a pas eu de la profondeur et Saint-Étienne, comme Paris, a su nous presser avec notre faux numéro 9, Max (Maxime Lopez).



On entre mal dans le match. C’est un peu terrible de voir le Vélodrome vide. Saint-Étienne a été véloce. On a été beaucoup mieux en deuxième période mais le second but a tué le match."



Claude Puel (Téléfoot) : "Ce qui était important, c’était de prendre les 3 points. Pour venir s’imposer à Marseille, on a mis les bons ingrédients d’entrée. On a du des balles de break et on a ensuite perdu en sérénité.



C’est une vraie satisfaction. À mesure des événements, on s’est adaptés. Sur 2-3 situations, les marseillais auraient pu égaliser mais on a su faire preuve de fraîcheur mentale.



On a eu envie de jouer, d’aller les chercher. Je regrette, je demande beaucoup, qu’on perde un peu le fil, car on aurait dû faire beaucoup plus mal, mais c’est une jeune équipe. Je sais qu’on peut faire encore beaucoup mieux au niveau de la maîtrise, de la fluidité."