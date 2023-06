OM : après le départ officialisé de Tudor, Rongier parle de sa saison avec son coach

Valentin Rongier était présent en conférence de presse avant le dernier match de l'OM sur la pelouse d'Ajaccio lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 et le capitaine de l'équipe phocéenne a évidemment commenté le départ de son coach Igor Tudor. Un départ officialisé par Pablo Longoria et sur lequel le coach croate est revenu. Mais Rongier, capitaine de l'OM à de nombreuses reprises cette saison quand Payet était sur le banc, a également parlé de son coach, dévoilant notamment son meilleur et son pire souvenir avec. Il a aussi été questionné sur le fait de savoir s'il avait pris du plaisir avec Tudor.

Rongier parle de sa relation avec Tudor

"Je voudrais le remercier, j'ai rarement connu de coach avec autant d'implication. Il a été droit dès le départ, a amené de la rigueur dans ce club. Il a gardé a ligne de conduite, on le remercie. Il l'a annoncé ce matin, on était surpris mais c'est à nous de s'adapter. Il m'a fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. J'avais plus de responsabilité. Il a amené de la rigueur, du sérieux, une mentalité qu'on n'a pas l'habitude de connaître en France. Il a marqué les joueurs je pense, de par son sérieux", a d'abord confié le Français, avant de parler de son meilleur et de son pire souvenir avec son coach.

"Le pire moment, on peut parler du stage en Angleterre (pendant la préparation estivale), mais je pense que c'était à cause d'un manque de communication et de connaissance entre nous. Il avait vraiment envie d'imposer son style et que c'était lui le boss. Il y a le match d'Annecy, un très gros échec. On avait le devoir de faire mieux, ce match a laissé beaucoup de trace. Le meilleur moment c'est le match contre Paris en Coupe, on a senti une euphorie collective. On s'en souviendra", a soufflé l'ancien Nantais. Désormais, Rongier et ses coéquipiers attendent de savoir qui sera le nouveau coach de l'OM mais aucune piste n'a été étudiée pour l'heure par les dirigeants.