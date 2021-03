OM : Alvaro valide l'arrivée de Sampaoli

"Sampaoli, avec son style de jeu, va pouvoir nous pousser et faire de bonnes choses"



🎙@AlvaroGonzalez_ " La @coupedefrance est très importante. L'OM a besoin de ça, on va essayer d'aller jusqu'en finale." 🔵⚪️ pic.twitter.com/LKenTqHKV8

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2021

Dimanche, l'Olympique de Marseille sera dirigé pour la dernière fois par le coach intérimaire, Nasser Larguet, qui se voit un futur dans le club . Ainsi, après les 16èmes de finale de la Coupe de France face à Canet-en-Roussillon (National 2), il sera temps de découvrir de plus près les méthodes de Jorge Sampaoli, l'ancien sélectionneur de l'Argentine notamment.Présent en conférence de presse, Alvaro Gonzalez a développé son avis sur le technicien, qu'il a déjà affronté en Espagne. Et il en a visiblement gardé un souvenir positif. "Il a du caractère, je l’ai connu quand j’étais à l’Espanyol et lui à Séville., a expliqué le défenseur central.Il n'a pas oublié de penser à plus long terme, alors que Sampaoli s'est engagé jusqu'en 2023 du côté de l'Orange Vélodrome. "On a la qualité, on a beaucoup de bons joueurs et Sampaoli, avec son style de jeu, va pouvoir nous pousser et faire de bonnes choses pour la suite, il faut aussi penser à l’année prochaine., a rappelé Alvaro, en référence au premier match de Sampaoli avec le FC Séville, en Liga, le 21 août 2016.