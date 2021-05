OM, Alvaro Gonzalez tape du poing sur la table !

En dépit des faux-pas essuyés récemment en championnat, l’Olympique de Marseille reste bien placé pour accrocher la place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Les Phocéens sont 5e au classement et s’ils veulent le rester au sortir de la 38e journée du championnat ils n'ont qu'à faire le plein de points lors de leurs deux derniers matches qui les mettront aux prises à Angers (16 mai) puis à Metz (23 mai).

Les Marseillais connaissent leur tâche. Et leur coach, ainsi que les cadres de l’équipe vont veiller à ce qu’ils la remplissent. Ce vendredi, en conférence de presse, Alvaro Gonzalez a d’ailleurs insisté sur l’importance de tout donner lors de ce sprint final. "Le coach nous a parlé, on a besoin de changer quelque chose, on sait qu'on a joué seulement 45 minutes à St Etienne, avec ce type de jeu comme ça on ne peut pas gagner. Cette semaine on a bien travaillé. Il reste deux matchs, deux finales", a-t-il déclaré.

« Dimanche, on va gagner et Alvaro va bien jouer »

L’avenir de l’équipe demeure flou, tant par rapport au projet qui est mis en place que vis-à-vis de l’effectif pro. Ce n’est pas une situation idéale, mais Gonzalez affirme que cela ne doit pas être un problème. "Il faut penser au club et à l'équipe avant tout, a tonné l’Espagnol. C'est dans l'intérêt de tous de gagner les deux derniers matchs (...) On a un objectif c'est l'Europa League, après le staff changera les choses qu'il y a à changer pour la saison prochaine. Je suis pour ça. Je parle pour moi, j'ai besoin de faire mieux les choses, l'équipe aussi."

Gonzalez harangue ses coéquipiers, tout en admettant que lui-même doit se montrer performant et plus solide qu’il ne l’a été lors des précédents matches : "Moi aussi j'ai été nul à Saint-Etienne. J'ai conscience que je dois faire mieux. Dans le jeu aussi on doit faire mieux. Avec plus de confiance on pourra le faire. La saison prochaine on verra du mieux j'en suis sûr (...) Quand l'équipe est mauvaise, c'est difficile pour chacun. J'ai besoin de faire mieux beaucoup de choses, je suis conscient de ça, je travaille pour m'améliorer. Mais j'ai beaucoup de confiance en moi, je sais que dimanche on va gagner et Alvaro va bien jouer". Les supporters phocéens ne demandent qu’à le croire.