OM : Alvaro Gonzalez heureux de voir André Villas-Boas rester

La Ligue des champions et la sélection, dans l'esprit d'Alvaro

. Sous le maillot olympien, il va découvrir une nouvelle compétition, la Ligue des champions, qu'il n'a jamais pu disputer jusqu'alors au cours de sa carrière. Le joueur âgé de 30 ans s'est confié sur ses ambitions dans un entretien accordé à L'Equipe, se montrant notamment ravi de voir qu'André Villas-Boas allait être le coach cette saison encore, alors qu'il a été proche de partir durant l'été."Pour moi, c'était très important qu'André Villas-Boas reste à la tête de l'équipe. Avec Andoni, il a été la personne qui m'a fait confiance et qui a voulu que je vienne à l'Olympique de Marseille. Le départ d'Andoni a été un moment difficile, parce qu'il a été décisif pour ma venue ici et pour celle d'André. C'est lui qui a rendu notre arrivée possible. Nous avons connu, grâce à lui, une très bonne saison. Avant que j'arrive à Marseille, André m'avait appelé personnellement pour que je vienne", a commenté l'Espagnol, qui possède des ambitions fortes pour la suite. "J'ai joué toutes les compétitions en club, et la Ligue des champions, c'est la seule que je ne connais pas.."