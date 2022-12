Olympique Lyonnais : Laurent Blanc critique le manque de concurrence dans son vestiaire

Privé d’un Alexandre Lacazette malade, l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à s’imposer contre Sochaux. Les deux équipes avaient rendez-vous samedi soir au Groupama OL Training Center de Décines pour un match de préparation. Aucune des deux formations n'a réussi à prendre le dessus. Ibrahim Sissoko avait pourtant ouvert le score après seulement quelques minutes de jeu mais Corentin Tolisso égalisait ensuite pour Lyon. Ce match nul (1-1) n’a pas du tout plu à Laurent Blanc. L’entraîneur de l’équipe du Rhône a fait part de son mécontentement dans des propos retranscrits par RMC Sport.

« On n'a pas été très bon, on va analyser ce match par secteur de jeu et ça va prendre un peu de temps », a d’abord prévenu Laurent Blanc avant de se lâcher sur un constat déplaisant. « Il n'y a pas assez de concurrence dans ce groupe à mon sens, c'est à moi de la créer car c'est la concurrence qui vous fait avancer. Les joueurs doivent mieux faire dans l'utilisation du ballon. Ce soir il n'y avait pas assez d'animation. » L’Olympique Lyonnais affrontera l’AC Monza en amical le 22 décembre. Peut-être que les choses auront évolué d’ici là.