OL - Van Gaal : "Depay est talentueux, mais ce n'est ni Messi ni Ronaldo"

Membre important de l'effectif de l'Olympique Lyonnais depuis l'été 2017, Memphis Depay n'a pas toujours su matérialiser son talent de la bonne façon. Sous le maillot de Manchester United, avant son transfert en France, l'international hollandais ne s'était pas montré dans une forme étincelante, ne marquant que 7 buts avec le club anglais durant son passage à Old Trafford (2015-2017).



Louis van Gaal, qui a engagé et dirigé son compatriote à United, a émis quelques doutes sur une possible intégration du joueur au sein du FC Barcelone, dans le cadre d'un éventuel transfert vers le Camp Nou.

Depay doit avoir de la liberté pour performer, selon van Gaal

"Il y a toujours un point d'interrogation. Depay est un joueur intéressant, surtout quand il est libre de jouer, mais nous devons envisager de nous adapter à une nouvelle culture et à une nouvelle équipe, et la première année est toujours la plus compliquée, regardez De Ligt ou Frenkie de Jong. Depay a du talent, mais il n'est ni Messi ni Cristiano Ronaldo", a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Tuttomercatoweb.



Pour rappel, son entraîneur à l'OL, Rudi Garcia, a affirmé que le FC Barcelone n'avait formulé aucune offre pour Depay, jusqu'ici. "Il a fait un très bon premier match. Il a joué les deux matchs des Pays-Bas. C'est bien, il en avait besoin. Il faut le ménager et on verra ce qu'on peut faire avec lui vendredi. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas dans le groupe pour Bordeaux. Je n'ai aucune nouvelle pour une quelconque offre."



Du côté du FC Barcelone, la certitude est que l'équipe sera dirigée par Ronald Koeman, après le licenciement de Quique Setien, et pour Van Gaal, la mission ne sera pas aisée : "je pense que c'est un bon entraîneur, un ancien joueur de Barcelone et cela lui donne plus de crédit. Ce ne sera pas facile car on ne peut jamais connaître le problème de Messi", a expliqué le natif d'Amsterdam.