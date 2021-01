OL : Une action de plus pour l'environnement

#FairPlayForPlanet L'Olympique Lyonnais, 1er club de foot professionnel à signer son engagement durable. https://t.co/8TRLqJSjaI

— Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2021

Un processus complexe

Créé par l'ancien rugbyman Julien Pierre, le label Fair Play For Planet cherche à récompenser et à valoriser les clubs ou encore les différents événements sportifs qui s'engagent à protéger l'environnement. Et l'Olympique Lyonnais est le champion pour ça. Depuis la création du Groupama Stadium en 2016, Jean-Michel Aulas, président du club, n'a cessé de multiplier les actions. Parkings en herbe, pistes vertes, moyens de transports écologiques les jours de matchs, électricité 100% renouvelable, récupération de l'eau de pluie, compostage, panneaux solaires ou encore ruches d'abeilles, l'OL a la main verte. Un vrai choix du club :a affirmé Maëlle Trarieux, responsable RSE à l'OL, auprès de L'Équipe. Alors c'est tout naturellement que le club s'est lancé dans le processus de labellisation Fair Play For Planet avec Julien Pierre.Si le label est plutôt gratifiant, il reste quelques étapes à franchir pour l'OL. Notamment un questionnaire d'environ... 300 questions ! Pour L'Équipe, Julien Pierre a expliqué la suite :Si Lyon réunit toutes les conditions, le club se verra donc attribuer le fameux label en avril d'après l'ancien rugbyman. Ce dernier est d'ailleurs très fier de voir un tel engagement chez l'OL :En se lançant dans ce processus, l'Olympique Lyonnais est devenu le premier club professionnel à le faire et à montrer un vrai engagement.