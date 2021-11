OL : Toko Ekambi estime que le club doit "gagner en humilité" en L1

En Ligue 1, l'OL doit être plus concentré et humble

L'OL affiche deux visages dans cet exercice 2021-2022.. Karl Toko Ekambi, l'attaquant de l'OL, a évoqué le début de saison de son équipe, lui qui demeure le meilleur buteur de la Ligue Europa avec 6 buts inscrits en 4 matchs. À titre comparatif, son bilan sur le plan national s'avère être un peu moins flatteur car le natif de Paris a inscrit 4 buts en 13 rencontres.Invité à évoquer sa réussite en Ligue Europa dans un entretien accordé à OL TV, le joueur a mis en lumière les rencontres plus ouvertes sur le plan européen. Une configuration qui permet d'observer les qualités de Lyon dans le registre des transitions et la vitesse de Toko Ekambi. "C’est une compétition européenne, donc il y a toujours plus d’espaces, ça correspond à mon style de jeu", a-t-il affirmé. Sur le plan national, en revanche, la formation de Peter Bosz rencontre plus de problèmes, et elle doit adopter une autre mentalité à en croire les propos tenus par l'international camerounais. "L’approche est différente qu'un match de championnat. En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. On se doit d’être plus concentré.".Corrigé par Rennes, Lyon a été harcelé par l'équipe de Bruno Genesio sur la pelouse du, dans un match lors duquel le club breton n'a pas adapté d'approche regroupée. Afin de tenter de rebondir après cette correction, Lyon aura un gros choc à venir, après la trêve internationale.