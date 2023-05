OL : Textor prêt à chiper un dirigeant de l'OM cet été

John Textor prêt à faire un sale coup à l'Olympique de Marseille ? Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais et désormais président des Gones serait prêt à chiper un dirigeant du club phocéen cet été. Ainsi, le responsable de la cellule de recrutement de l'OM, Matthieu Louis-Jean pourrait lâcher son poste pour occuper les mêmes fonctions du côté de l'OL. D'après des informations de L'Equipe, Textor veut frapper un gros coup en recrutant Louis-Jean, étant donné que l'Américain a prévu de grands changements à Lyon cet été.

Une cible dans la cellule de recrutement

Et le propriétaire de l'OL veut donc renouveler la cellule recrutement en y faisant débarquer Matthieu Louis-Jean. Le profil de ce dernier aurait été validé par Textor lui-même et le nouvel homme fort des Gones pourrait jouer un sale tour à Pablo Longoria, le président de l'OM. Car l'Espagnol avait tout donné pour que l'ancien défenseur passé par Le Havre et Nottingham Forest et désormais âgé de 47 ans, débarque dans la cité phocéenne en 2021. Après avoir travaillé suite à sa carrière de joueur pour Nice et Manchester United, il avait donc cédé et rejoint l'OM. Mais deux ans plus tard, il pourrait s'en aller pour l'autre Olympique et ainsi renforcer un rival de l'OM. Pas sûr que cela plaise beaucoup à Longoria...