OL : Tagliafico envoie un message fort au PSG

L'OL semble prêt pour le 18 septembre et le choc face au PSG. Victorieuse de ses deux premières sorties en Ligue 1 face à Ajaccio (2-1) puis Troyes (4-1), en attendant d'affronter Lorient car le match a été reporté, la formation de Peter Bosz a obtenu de la confiance en ce début de saison 2022-2023. Bien sûr, le bilan général et l'impression visuelle ne sont pas aussi impressionnants que ce que parvient à dégager le PSG de Christophe Galtier, engagé dans une chasse aux records, mais Lyon estime être capable de regarder dans les yeux le champion de France en titre.

Le PSG n'est pas "inaccessible" selon Tagliafico

C'est du moins l'avis exprimé par Nicolas Tagliafico, au cours d'un entretien pour Le Progrès. Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, le latéral international argentin (40 sélections) a envoyé un message au club de la capitale. "Inaccessible ? Non. Bien sûr, on voit tous leur grande qualité, mais il y a deux ans, ils n’ont pas été champions. Je sais que contre Paris, on sera à 120 % tous, on va tout donner, mais les matchs clés sont ceux que l’on joue contre d’autres équipes. Si on est fort sur les matchs comme ceux qu’on vient de gagner, on prendra des points. On va avancer pas à pas", a-t-il affirmé.



Vainqueur de la Copa America en 2021 avec Lionel Messi sous le maillot de l'Albiceleste, il a reconnu ne pas avoir échangé avec son capitaine. Concernant l'équipe à disposition de Peter Bosz, qui se déplacera à Reims dimanche en Ligue 1, il en a dressé un portrait positif. "Dans notre équipe, il y a des jeunes qui auront un bel avenir et des joueurs d’expérience, c’est un bon mix. Ça me rappelle un peu quand je suis arrivé à l’Ajax, on avait réussi à former une belle équipe", a comparé Tagliafico, qui compte déjà 1 réalisation - face à Troyes - en 2 matchs disputés.