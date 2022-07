🏁 FIN DU MATCH | L'OL s'impose dans ce premier #RSCAOL 🔴🔵

, et la réception de l'AC Ajaccio, le promu corse, le vendredi 5 août.La formation de Peter Bosz l'a emporté 3-2 à Anderlecht, club le plus célèbre de la communes de Bruxelles-capitale, lauréat notamment de trois coupes d'Europe.Le but vainqueur a été inscrit par le jeune Sofiane Augarreau (83e), d'une frappe déclenchée hors de la surface, imitant ses coéquipiers Moussa Dembélé (36e) et Ryan Cherki (54e).Les Mauves d'Anderlecht avaient trompé Riou par Colassin (13e) et Stassin (73e). Les deux équipes se retrouveront, à partir de 20 heures, pour une seconde manche.