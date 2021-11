OL : Stupeur au club après les propos de Juninho

Juninho a fait l’événement sur la planète foot, mercredi soir. Sur les ondes de RMC, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, invité de l’émission animée par Jérôme Rothen « Rothen s’enflamme », a lâché une grosse révélation. En poste depuis mai 2019 quand il a décidé de revenir au sein d’un club avec lequel il avait brillé sur les terrains de Ligue 1 et d’Europe entre 2001 et 2009, l’ancien milieu de terrain a dit : « J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini ».

Juninho : « J’ai de la gratitude, mais j’ai aussi beaucoup donné au club »

« J'avais dit trois ans. Je vais bien réfléchir à la fin de la saison. Mais dans ma tête c'était pour trois saisons », a ajouté Juninho, usé mentalement par son dernier poste. « Il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n’est pas une menace. On est des adultes. J’aime le club, j’ai beaucoup de respect pour le président, l’institution. J’ai de la gratitude, mais j’ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l’oublier non plus. (…) J’ai envie de me reposer un peu », a détaillé l’ancien maitre des coups francs qui aimerait s’essayer à la fonction d’entraîneur.

Tout le monde a été surpris

Avec ses propos, Juninho a lâché une véritable bombe dans le milieu lyonnais. Personne, a priori, n’a été prévenu des ses intentions selon L’Equipe et tout le monde a été surpris au club. Jean-Michel Aulas en tête. A quatre jours du choc contre l'Olympique de Marseille, et alors que l’OL reste sur deux défaites en trois matchs, le timing de « Juni » interroge grandement. L’OL est parti pour un feuilleton de six mois d’après le quotidien sportif. En cas de défaite contre l’OM dimanche soir, l’atmosphère promet d’être très lourde.