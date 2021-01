OL - Slimani : "Je passe un nouveau cap dans ma carrière"

Aulas souligne le travail de Juninho

Ce mercredi, Islam Slimani a retrouvé la Ligue 1 en s'engageant en faveur de l'Olympique Lyonnais . Remplaçant numériquement Moussa Dembélé, qui a lui pris la direction de l'Atlético Madrid, l'international algérien s'est engagé jusqu'en 2022. Il avait pour rappel évolué sous le maillot de l'AS Monaco l'an passé, inscrivant 9 buts et délivrant 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. En conférence de presse, il s'est montré pour le moins satisfait de cette nouvelle orientation dans sa carrière. "Je suis très content. C’est quelque chose que je voulais, même en début de saison. Je voulais vraiment représenter ce grand club. Je remercie l’OL de m’offrir cette opportunité. Je peux apporter de l’expérience, de la combativité. J’espère faire encore mieux qu’avec Monaco. Je veux aider l’équipe à atteindre ses objectifs.Présent à ses côtés, le président Jean-Michel Aulas a tenu à mettre en valeur le travail effectué par Juninho lors de ce transfert. "On est très heureux d’accueillir Islam Slimani. On avait déjà communiqué cet été. L’opportunité s’est produite.On essaie de s’adapter à la situation actuelle. Elle est doublement difficile en France. Les clubs se retrouvent dans une situation difficile. Juninho a dit qu’il fallait garder un attaquant de très haut-niveau", s'est exprimé le patron de l'OL.