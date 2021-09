Il y a eu de la casse ce samedi sur la pelouse du Groupama Stadium. Opposé au FC Lorient (1-1, 8e journée de Ligue 1), l'Olympique Lyonnais a non seulement laissé échapper deux points à domicile, mais a également vu trois de ses joueurs repartir blessés de cette rencontre. Si Jérôme Boateng semble finalement épargné, les choses en vont différemment pour Islam Slimani et Jason Denayer.



Comme le rapporte L’Équipe ce lundi, l'entorse de Boateng est a priori beaucoup moins sérieuse que ce que craignaient les médecins du club. En revanche, les problèmes musculaires dont ont été victimes Denayer et Slimani vont priver les deux joueurs de la réception de Brondby ce jeudi, dans le cadre de la Ligue Europa.

Pas de derby non-plus

Et leur absence, conjuguée à celle de Moussa Dembélé et Tino Kadewere, devrait également les empêcher de disputer le derby qui se jouera le 3 octobre prochain face à l'AS Saint-Etienne. Le média précise que Denayer et Slimani ne devraient revenir qu'après la trêve internationale.