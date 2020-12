Troisième du classement de Ligue 1 à deux points du PSG, leader, l'Olympique Lyonnais aborde le choc face au club francilien dans de bonnes conditions, selon Rudi Garcia. Avant le match de dimanche soir dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1 (21 heures), le technicien de l'OL a évoqué son ambition pour la rencontre face à Neymar et ses coéquipiers au Parc des Princes.



"On a fait ce qu’il fallait pour continuer la série. Cela permet d’arriver dans des conditions optimales. On est au tiers du championnat. C’est plus serré en tête du classement. Être premier ne serait qu’anecdotique. On a souvent dit que le PSG n’était pas aidé par le niveau de la Ligue 1 pour être performant en Champions League. On peut peut-être les aider en les titillant et en gagnant dimanche… On est bien mais eux ne sont pas mal non plus. Ils ont donné la réponse mercredi avec cette première place en Champions League. On y va avec beaucoup d’humilité et d’ambition… C’est notre Champions League à nous. Évoquer le titre n’est pas tabou. Mais il faut être humble. Ce serait manquer d’humilité folle de dire qu’on joue le titre. Il faut être humbles pour parler de titre, le championnat est dévolu au PSG, mais s’ils ne sont pas à l'arrivée, il faut qu'on fasse partie des équipes qui suivent derrière", a-t-il assuré devant la presse.

"Il y a deux des cinq meilleurs joueurs au monde en face"



Conscient de la valeur de son adversaire, Garcia ne s'attend pas à une partie de plaisir, et en a profité pour dresser quelques louanges envers l'effectif à disposition de Thomas Tuchel. "Il faudra être solide car en face il y a deux des cinq meilleurs joueurs au monde… J'en connais beaucoup comme Gueye, Paredes ou Florenzi que j'ai entraînés. On a intérêt d'être performants dans tous les domaines. Diminuer l'influence de Verratti ? Oui, certainement, c'est un formidable pourvoyeur de ballons", a prévenu le natif de Nemours.



