OL : Rudi Garcia défend Anthony Lopes

Anthony Lopes subit plusieurs attaques et critiques à cause de ses sorties jugées dangereuses pour ses adversaires. Ces remarques sur son jeu sont si négatives que ces derniers jours les supporters ne le reconnaissent plus. Parmi ses détracteurs, Adil Rami. L'ancien joueur des Bleus a récemment déclaré à RMC que le gardien lyonnais était un « danger public » et que la Ligue professionnelle de football devait sévir.

Soutenus par ses coéquipiers et les Gones, Lopes peut désormais compter sur le soutien de son coach, Rudi Garcia. En conférence de presse vendredi pour parler du derby qui aura lieu dimanche, certains journalistes l'ont interrogé sur la polémique autour de son gardien. « On a besoin de le laisser tranquille, ça commence à bien faire. Ce sont plutôt des règlements de compte personnels qu'autre chose » a affirmé l'entraîneur. Il poursuit : « Il fait son job. On est avec lui ».

"Je pense qu'il faut laisser Antho Lopes tranquille. Il fait son job et on est tous avec lui. Il y a des règlements de comptes personnels à son sujet et il y a beaucoup de faux débats en ce moment" #ASSEOL

— Olympique Lyonnais (@OL) January 22, 2021

« Ce sont des faux débats »



Rudi Garcia est formel et dénonce un véritable acharnement : « Vous ferez la part des choses entre les analyses objectives et les règlements de compte personnels. Il jouera libéré ». Par la suite, l'ancien entraîneur de l'OM affirme que Lopes aurait pu être présent à la conférence de presse. Mais le club craignait que les questions ne tournent qu'autour des différentes critiques à l'égard du Portugais et que cela soit néfaste pour le joueur, à deux jours d'un match important. C'est donc Tino Kadewere qui était présent.



Concernant le match face à l'ASSE, Rudi Garcia a annoncé qu'Houssem Aouar et que Maxwell Cornet étaient incertains en raison de douleurs musculaires. Quant à Lucas Paqueta, il est suspendu et ne jouera donc pas. Le coach a également profité de la conférence de presse pour remercier les supporters : « On sait que les supporters vont nous encourager avant le match. Ils l'ont fait avant le match aller et c'est un boost supplémentaire pour les joueurs ». En effet, les Gones ont prévu de se rassembler au Groupama Stadium pour soutenir les joueurs.