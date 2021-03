C'est une lutte à quatre qui se déroule actuellement au sommet de la Ligue 1. Tandis que le LOSC domine pour le moment la lutte avec trois points d'avance sur l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Monaco reste à l'affut en quatrième position, à quatre unités des Lillois. Acteur de cette course au sein de l'OL, Karl Toko-Ekambi a choisi son favori.



L'attaquant lyonnais s'est exprimé sur le sujet ce dimanche, lors de l'émission Téléfoot : "Lille est l'équipe la mieux armée pour le titre, parce qu'elle est en avance pour l'instant. Ils sont premiers depuis un petit moment." Mais le joueur a tenu tout de suite à prévenir ses concurrents : "Il faut qu'ils fassent attention : on arrive."

Paris prévenu

Quant au PSG, Karl Toko-Ekambi s'en méfie tout autant : "Le PSG est la plus grosse équipe de notre championnat, avec de très gros joueurs devant." Avant d'affronter les Parisiens au Groupama Stadium (21h), le Lyonnais prévient encore : "On va se donner à fond : on les a battus à l'aller, donc on va faire le maximum ce soir (dimanche)."