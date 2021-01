OL : Pour Caqueret, Cherki lui rappelle Ben Arfa

Le milieu de terrain de l'OL Maxence Caqueret a encensé, dans un entretien accordé à Onze Mondial, les qualités de Rayan Cherki, qui selon lui est le jeune joueur qui évoque le plus Hatem Ben Arfa dans son profil. "Rayan, c’est un crack. C’est un joueur vraiment précoce. Il a une technique hors normes, il va faire très, très mal dans les années à venir. Surtout s’il continue sur sa lancée. Il cherche toujours à progresser, à être meilleur", a louangé le joueur rhodanien.

"Cherki a tout pour réussir"

"Une grande carrière l’attend s’il ne change pas d’état d’esprit. Il me fait penser à Ben Arfa lorsqu’il était plus jeune, le type de joueur qui a un talent énorme par rapport aux autres et qui a tout pour réussir", a encore expliqué Caqueret au sujet du jeune virtuose formé à Lyon. En novembre dernier, Rudi Garcia avait analysé avec un ton plus mesuré le phénomène Cherki : "On le gère en le faisant travailler, en l’accompagnant et en lui expliquant bien surtout ce que l’on attend de lui sur le terrain. Quand il s’agit d’attaquer, de marquer des buts ou d’être décisif, on peut compter sur lui. Il doit continuer à travailler son replacement, son placement et sa générosité défensive pour l’équipe".