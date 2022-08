Lors de son arrivée il y a un an à l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz avait choisi de s'appuyer sur Léo Dubois en le nommant capitaine. Quant aux suppléants, il s'agissait de Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Douze mois plus tard, la donne a largement changé puisque Dubois est parti renforcer les rangs de Galatasaray, Aouar est sur le départ et Dembélé n'a plus qu'un an de contrat. De fait, l'entraîneur des Gones a choisi de transmettre le fameux brassard à Alexandre Lacazette.

Le revenant lyonnais de trente-et-un ans est donc nommé capitaine pour la saison à venir, comme le confirme L’Équipe ce mercredi. Le média explique que cette décision n'est pas vraiment une surprise, et cite Peter Bosz qui explique son choix. "A mes yeux, Alexandre est celui qui a l'expérience." Une qualité renforcée par le fait que l'attaquant "n'a pas peur de dire ce qu'il pense", le tout allié à sa propension à être "un leader naturel, qui n'a pas besoin de crier".

Et puisque là encore il faut pouvoir compter sur des vice-capitaines en cas d'absence du numéro un, ce sont Anthony Lopes, Corentin Tolisso et Karl Toko-Ekambi qui ont été nommés par le coach néerlandais. Alexandre Lacazette aura quant à lui l'occasion d’étrenner son capitanat dès vendredi face à l'AC Ajaccio (21h), à l'occasion du match d'ouverture de la saison de Ligue 1.