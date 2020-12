OL : Paqueta revient sur son premier but

Lucas Paquetá, auteur de son premier but sous nos couleurs, est votre homme du match de #OLFCN !

Bravo Lucas ! 👏👏 pic.twitter.com/flvUSH3B33



— Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2020

L'Olympique Lyonnais a souvent été associé au Brésil, lors des dernières décennies. En effet, de nombreux joueurs brésiliens sont venus à l'OL (de Sonny Anderson à Juninho en passant par Cris, notamment). Un Juninho désormais directeur sportif du club, et très impliqué dans le recrutement. Si il a affirmé que les cadres n'allaient pas bouger lors du prochain mercato hivernal , il s'était penché sur la venue de Lucas Paqueta, en septembre dernier. Recruté en provenance de l'AC Milan pour vingt millions d’euros, le milieu de terrain auriverde a inscrit son premier but avec le club rhodanien, mercredi face à Nantes (3-0).En Italie, Paqueta était considéré avant son transfert à Milan comme le "nouveau Kaka" et le prix de son transfert (38 millions d'euros) avait ajouté une grande pression sur ses épaules pour sa première expérience en Europe, selon lui.J'ai tout de suite eu le soutien du directeur sportif, des joueurs, il y a eu un accueil fantastique. Le coach m'a demandé de faire ce que je savais faire et ça m’a donné confiance. J’ai des responsabilités et ça fait le joueur que vous voyez sur le terrain. Cela fonctionne bien en ce moment", a-t-il affirmé en conférence de presse.Titularisé à 9 neufs reprises depuis son arrivée, avec un total de 11 matchs disputés en Ligue 1, l'international brésilien n'a pas masqué sa joie après avoir ouvert son compteur. "Je suis très content d’avoir marqué. Je n’ai pas les mots. J’étais en attente de ce but et il aide à avoir les trois points.C’est un immense bonheur."