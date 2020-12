Maxwel Cornet (attaquant polyvalent de Lyon, La Chaîne Téléfoot) : "Il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, s'il y a ce penalty de marqué, ce n'est plus le même match. Ensuite, on a été plus réalistes et on se rend le match plus facile. Quand c'est comme ça, c'est plus simple et on prend du plaisir".



Dylan Bronn (défenseur de Metz, La Chaîne Téléfoot) : "On est très déçus, même abattus, parce qu'on a très mal négocié ce match, dès l'entame. Ensuite, on se prend trois buts, on n'était pas assez solides. C'est dommage parce qu'on a commencé à jouer à 0-3 donc c'était presque mission impossible. On n'a pas répondu présent, il va falloir vite se remettre au travail et enchaîner pour prendre des points avant la trêve."



Lucas Paqueta (milieu de terrain de Lyon, La Chaîne Téléfoot) : "Je suis très content d'avoir pu participer à la victoire de mon équipe avec cette passe décisive. Je me sens de mieux en mieux intégré à cette équipe. Tous mes coéquipiers m'aident à me sentir bien dans cette équipe".