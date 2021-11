OL-OM : les Marseillais face à une montagne

Huitième du classement, l'Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche l'Olympique de Marseille (5e) avec la ferme intention de réduire l'écart de quatre points qui séparent actuellement les deux équipes. Dans un Groupama Stadium qui devrait accueillir au moins 56 000 spectateurs, les Gones partent avec un avantage statistique particulièrement encourageant.

En effet, et comme le souligne Opta, le club de Jean-Michel Aulas n'a plus concédé la moindre défaite à domicile face aux Phocéens en Ligue 1 depuis 14 ans et un succès de l'OM remontant au 11 novembre 2007 (1-2). Depuis, Lyon s'en est toujours bien sorti, parvenant à l'emporter à six reprises et concédant par ailleurs six matchs nuls.

Au-delà des chiffres, les Lyonnais ont cependant du mal à faire preuve de régularité depuis le début de la saison et devront se méfier de la volonté des hommes de Jorge Sampaoli. Plus que jamais, l'indécision est de mise pour ce choc des Olympiques.