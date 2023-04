OL - OM : Anthony Lopes très chaud et prêt à en venir aux mains après la défaite

La 32e journée de Ligue 1 a pris fin avec un Olympico au sommet entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Mais finalement, c'est bien le club phocéen qui l'a emporté sur le score de 2 buts à 1 grâce à une réalisation complètement gag à la dernière seconde du match. Malo Gusto, le jeune latéral de l'OL, a marqué contre son camp et l'OM a pu prendre trois points très importants en vue de la course à la deuxième place. Lyon, de son côté, a sûrement dit adieu à une qualification européenne en fin de saison et cette défaite devrait faire très mal au club du Rhône. Forcément, les supporters étaient en colère et Anthony Lopes, le portier de l'OL, a bien failli en découdre avec eux.

Lopes séparé par la sécurité

Pourtant héroïque durant la rencontre, le portier international portugais a été à la rencontre des supporters après le match et il a été interpellé par certains d'entre eux. Bouillant, avec beaucoup d'énervement suite à cette défaite, le gardien des Gones a failli en découdre. Il a dû être séparé par des membres de la sécurité du Groupama Stadium. Cet échange a été tendu entre les deux parties et l'OL pourrait bien avoir du mal à se remettre de cette défaite délicate, surtout que le club rhodanien n'avait pas perdu depuis de nombreuses années à domicile face à l'OM.