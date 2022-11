OL-Nice : Benzema célébré en héros avec son Ballon d'Or

"Ça me rend fier de mon travail et je sais qu'ils sont fiers de moi"

D'abord un film des meilleurs moments de Karim Benzema sous le maillot de l'OL. Ensuite est venu le moment tant espéré par les 57 800 spectateurs présents au Groupama Stadium : l'entrée du Ballon d'Or 2022 sur la pelouse dans une obscurité brisée par une lumière centrale et celles des téléphones des présents.



Dans un stade en fusion qui n'a eu de cesse de clamer son nom, Benzema a effectué un tour d'honneur, se dirigeant notamment vers les Bad Gones, qui fêtent leurs 35 ans ce vendredi. La prise de parole est venue après, au micro de Prime Video. "C'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Déjà merci. Merci à mon club du Real Madrid, qui m'a permis de réaliser mon rêve, et Lyon, mon club de cœur depuis tout petit. Ils sont là, j'ai gravi les échelons ici, c'était un moment exceptionnel. C'est ma ville, le club qui m'a permis de réaliser mon rêve en signant au Real. Voir tous ces gens, les supporters, c'est extraordinaire, ça me rend fier de mon travail et je sais qu'ils sont fiers de moi", a glissé Benzema.

Benzema sera "prêt physiquement et mentalement" au Mondial

Inévitablement, il a aussi évoqué le Mondial au Qatar, qui débutera dans 11 jours pour les Bleus, face à l'Australie. "J'ai eu quelques petites gênes, rien de grave. Il y a encore du temps d'ici le 22. Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement", a certifié l'attaquant. Le 19 décembre, au lendemain de la finale du Mondial 2022, Benzema fêtera ses 35 ans, une coïncidence amusante., a-t-il analysé.