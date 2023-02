OL : Malo Gusto donne ses impressions sur son transfert à Chelsea et pense aux Bleus

Au mois de janvier durant le mercato, Malo Gusto, latéral droit de l'Olympique Lyonnais a signé à Chelsea. Un peu à la surprise générale, l'international espoir français a rejoint les Blues avant d'être prêté à l'Olympique Lyonnais afin de finir la saison avec les Gones. L'objectif est d'aller chercher un titre en Coupe de France ou bien de se qualifier en Coupe d'Europe par le championnat. Ce dimanche matin pour l'émission Telefoot, le latéral droit a tout d'abord parlé de son transfert chez les Blues :

"Le transfert à Chelsea s’est fait un peu au dernier moment, même si ça faisait un certain temps que je parlais avec eux. Il y a toujours une petite appréhension. Chelsea est un très grand club, je change de pays. Mais quand je signe, je sais à quoi m’attendre, et je signe pour jouer et m’imposer."

Il a ensuite évoqué un potentiel avenir en Bleus avec l'équipe de France, bien que Didier Deschamps ne l'ai jamais contacté pour le moment : "Les Bleus c’est dans un coin de ma tête, ça viendra quand ça viendra. J’essaye de jouer mon jeu, et quand je le mériterai, j’y serai. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de contact avec Deschamps."