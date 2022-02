En disgrâce à la même période l'an passé, Moussa Dembélé avait été prêté par l'OL à l'Atlético de Madrid. Revenu dans le Rhône l'été dernier, l'attaquant a depuis récupéré une place de titulaire au sein de l'équipe de Peter Bosz. Avec huit réalisations cette saison en championnat, le joueur est l'actuel meilleur buteur lyonnais. Il a par ailleurs égalé ce samedi une performance d'un ancien de la maison.



Comme le souligne Opta, Moussa Dembélé est effectivement devenu le premier joueur de l'OL depuis une décennie, à atteindre la barre des quarante buts avec Lyon (en 93 matchs). Une chose qui n'était plus arrivée depuis Lisandro Lopez, en 2012. A l'époque, l'Argentin avait fait encore mieux, puisqu'il n'avait eu besoin que de 75 matchs pour inscrire ces fameux quarante buts.

Bien parti en 2022

Quant à Moussa Dembélé, il a débuté l'année 2022 en fanfare avec déjà quatre réalisations. Et même si trois d'entre ont été validées sur penalty, l'homme de vingt-cinq ans n'en reste pas moins le co-meilleur buteur de ce début d'année calendaire en Ligue 1, aux côtés de Wissam Ben Yedder (Monaco) et Kevin Gameiro (Strasbourg).