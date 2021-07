OL : Les réactions après la défaite face au Sporting Portugal

🎙 Le coach Peter Bosz a analysé avec précision le match face au Sporting (3-2) au micro d'@OLTV_officiel. #SCPOL pic.twitter.com/QXneKprEMz

Jusqu'à dimanche soir, l'OL avait affiché un niveau plus que correct sous la direction de Peter Bosz en remportant ses matchs de préparation sans trop souffrir, mais contre le Sporting Portugal, Lyon n'a pu soutenir la comparaison contre une formation aux automatismes plus rodés.: "On est là pour apprendre ce qu’on doit mettre en place. Mais ces matchs sont là pour ça. On va attendre le débrief du coach. On va continuer à travailler nos principes qui sont forts. Physiquement je ne suis pas encore prêt mais presque. Je donne tout pour être prêt pour le premier match face à Brest.": "On a bien travaillé cette semaine. Il reste peu de temps avant le début du championnat. On aurait aimé l’emporter ce soir (dimanche, ndlr) mais on est tombé sur une très belle équipe du Sporting, On a encore énormément de travail. On sait quels sont les points à améliorer. On sera prêts pour le début du championnat.": "C’est une bonne leçon pour nous avant le début du championnat. On a fait de bonnes choses et de moins bonnes. On a des choses à corriger. C’est mieux de faire ces erreurs maintenant. On a bien travaillé cette semaine lors du stage, on a travaillé le système que l’on met en place."