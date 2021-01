OL : les mots forts de Kadewere après le derby !

Tino Kadewere (attaquant de Lyon, La Chaîne Téléfoot) : "Ce serait bien pour nous de jouer le titre mais on ne veut pas se mettre la pression. On veut prendre les matchs comme ils viennent et prendre le maximum de points. En faisant ça, on pourrait terminer à la première place parce qu’on recevra Lille et le PSG. Si on continue comme ça, à prendre le maximum de points, on pourrait remporter le titre. Mais quand j’ai signé, mon rêve était de ramener Lyon en Ligue des Champions. Le rêve se poursuit, on verra ce qui arrivera".

Léo Dubois (défenseur de Lyon, La Chaîne Téléfoot) : "Un match quasi parfait ? Oui. Il faut le dire, on a fait un super match. On a été dans un état d’esprit collectif, comme on souhaite le faire en ce moment. C’est bien, on se relance en termes de point et de victoire. On est content."

Timothée Kolodziejczak (défenseur de Saint-Etienne, La Chaîne Téléfoot) : "C’était une sale soirée. On n’a pas été bons du tout, on s’est fait balader de la première à la dernière minute. On a beaucoup couru dans le vide, on n’a pas été compacts. Sur les coups de pied arrêtés, on n’a pas été assez mordants. On est en zone, on n’est pas assez agressifs. Au marquage, on n’est pas assez agressifs sur les deuxièmes ballons. On n’a pas vu le jour, il y avait plusieurs classes d’écart entre eux et nous."