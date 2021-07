OL : Les confidences de Bosz sur Juninho et les jeunes

Bosz veut donner du temps aux jeunes



Deux matchs au programme cette semaine 💪

- @VillarrealCF / @OL jeudi à 20h à la Pinatar Arena en Espagne en direct sur @OLTV_officiel et OLPAY



- @Sporting_CP / @OL dimanche à 21h à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne pic.twitter.com/FMTqRdX4a2



— Olympique Lyonnais (@OL) July 19, 2021

. En trois matchs avec le technicien hollandais, l'OL a remporté autant de victoires, disposant de Bourg-en-Bresse (5-1), Villefranche (2-0) et Wolfsbourg (4-1). Avant de continuer la série de matchs amicaux, avec des affrontements prévus face à Villarreal, jeudi, puis contre le Sporting Portugal dimanche, l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen a détaillé certaines ambitions ce lundi.Au cours d'un entretien accordé à la chaîne officielle de l'OL, le natif d'Apeldoorn, successeur de Rudi Garcia sur le banc, a mis en évidence sa sensibilité footballistique similaire à celle de Juninho. "Je connais Juninho comme un footballeur exceptionnel. Je le découvre en tant que directeur sportif., a-t-il expliqué, avouant sans peine que la langue française avait été un facteur décisif dans son choix de rejoindre le club. Arrivé le 29 dernier à Lyon, Bosz est conscient d'avoir des jeunes joueurs à sa disposition, encadrés par des éléments expérimentés tels qu'Anthony Lopes, Marcelo, ou encore le récent arrivé, Damien Da Silva.Le technicien a expliqué son mode de fonctionnement avec les jeunes et compte bien s'appuyer sur eux afin d'engendrer une confiance plus importante. "Je sais que l’OL est un club avec une très bonne Academy et qui donne toujours la chance aux jeunes de jouer. J’aime beaucoup.Je ne les connaissais pas à mon arrivée. Ce sont de très bons joueurs. Certains ont encore besoin de temps, on va leur donner."