OL : les Bad Gones préparent un hommage grandiose à Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais et une immense page vient de se tourner au sein du club rhodanien. Celui qui aura été à la tête de l'OL pendant 36 ans a été remplacé par John Textor, le nouveau propriétaire de l'OL. Cependant, Aulas reste président d'honneur du club rhodanien. Mais son départ a quand même été un choc pour les supporters, notamment les Bad Gones. Ces derniers, faisant partie des ultras de l'OL, ont annoncé qu'ils vont rendre un hommage à "JMA", le président du club "pour l'éternité".

Les Bad Gones vont rendre hommage à Aulas

Les Bad Gones ont prévu de lui rendre hommage au Groupama Stadium. Même si tout le monde sait que les Bad Gones n'ont pas toujours été en accord avec les décisions de la direction, ces derniers ont publié un communiqué où ils rendent hommage au travail grandiose réalisé par un dirigeant qui aura placé le club sur le toit du football français : "Saison après saison, Jean-Michel Aulas a bâti un club solide, à l’identité lyonnaise bien ancrée, jusqu’à basculer à l’aube du 21e siècle dans le cercle des grands clubs français, des gagnants, tutoyant les sommets européens." Le 27 mai, les Gones vont disputer leur dernier match de la saison contre Reims et de nombreuses animations et hommages sont au programme pour Aulas afin de le remercier pour tout le travail effectué durant ces 36 dernières années: "Rendre hommage et remercier Jean-Michel Aulas lors du dernier match à domicile contre Reims le samedi 27/05. Nous comptons sur vous pour honorer comme il se doit, à la mesure du chemin parcouru, celui qui restera le président de l’Olympique Lyonnais pour l’éternité. Pour lui, pour Lyon, pour l’OL !" Autant dire qu'il ne faudra pas manquer cette rencontre.