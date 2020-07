OL - Les ambitions de Reine-Adélaïde dévoilées

L'Olympique Lyonnais a achevé la saison de Ligue 1 à la septième place au classement mais peut encore caresser l'espoir d'avoir une place en Europe la saison prochaine alors qu'il disputera la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, le 31 juillet prochain. Une autre alternative pour le faire serait de remporter l'actuelle édition de la Ligue des champions, l'OL étant encore en lice et devant affronter la Juventus Turin lors du huitième de finale retour de la compétition après son succès obtenu à l'aller (1-0).

Jeff Reine-Adélaïde n'a pas caché son désir d'être présent au plus haut niveau avec l'équipe dirigée par Rudi Garcia. "Quand on signe à Lyon, c'est pour jouer l'Europe. Ce serait bizarre et contraignant pour vous journalistes qui aurez moins de choses à écrire. Comment se qualifier en Coupe d'Europe ? On a encore toutes nos chances pour être en Coupe d'Europe. On est un groupe jeune, qui a été renforcé par des joueurs avec un peu de maturité, on est bien armé pour faire de belles choses", a-t-il assuré.

Il veut aider l'OL à remporter des titres

Gravement blessé au genou droit en décembre dernier, le milieu offensif âgé de 22 ans estime être dans un état optimal, qu'il faudra affiner avec l'enchaînement des matches. "Je n'ai pas raté beaucoup de matches. Je suis très heureux d'être à 100% pour aider l'équipe dans la quête de titre. Aujourd'hui, je suis très bien, je retrouve de très bonnes sensations. Il va falloir les retrouver en match. A l'entraînement, je me sens bien avec mes partenaires. Je pensais que la saison était terminée pour moi. La Ligue des champions, ça a été un objectif pour revenir le plus vite possible", a indiqué l'ancien élément d'Angers.