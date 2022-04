On ne peut pas dire que Xherdan Shaqiri ait marqué l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Le milieu suisse n’a pas non plus bénéficié d’un temps de jeu conséquent pour le faire. Mais en quelques mois, il a pu se forger un avis sur ses coéquipiers dans la cité des Gaules.



« L'atmosphère dans le club n'était pas la meilleure non plus, a confié le joueur de 30 ans au quotidien helvète Le Temps. Le vestiaire manquait d'unité pour gagner. » Après son départ de Lyon en février, six mois après avoir été recruté à Liverpool, Shaqiri avait aussi avoué ne pas s’entendre très bien avec l’entraîneur Peter Bosz.



Celui qui est passé par le Bayern et l’Inter notamment a rejoint cet hiver l’équipe de Chicago et la Major League Soccer (MLS).