OL : le nouveau maillot domicile dévoilé

Une tenue domicile pour célébrer les 70 ans du club

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore achevé sa saison 2019-2020. En effet, le club est encore engagé pour une finale de Coupe de la Ligue, prévue le 31 juillet face au PSG, ainsi qu'en Ligue des champions. Dans la prestigieuse compétition, Lyon jouera un huitième de finale retour contre la Juventus Turin, le 7 août prochain contre les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.La première indication visuelle est que la couleur de la tunique, comme de coutume, reste blanche. Le bleu et le rouge sont présents au niveau des manches. On remarque également un sponsor différent entre les maillots masculins, qui ne porteront plus la marque Hyundai, mais Emirates (Fly Better) et les féminins. Sur les maillots des joueuses de l'OL, c'est la marque Sword qui prendra la place d'April, présente la saison passée. Adidas a voulu ", comme il l'explique dans un communiqué. Ce jeudi soir, face au Glasgow Rangers lors d'une rencontre amicale (20h45), le maillot sera porté par les joueurs de l'OL.