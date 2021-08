OL : Le mercato, les incidents de Nice-OM, Messi... Aulas fait le point

"La seule solution pour freiner ces débordements est la pénalité en points"



Le président @JM_Aulas sur le mercato :"J'ai vécu le début de championnat comme tous supporters avec un peu de tristesse. Avec les deux recrues, on souhaite relever la tête en championnat et performer en @EuropaLeague. On a bien travaillé sur le fond avec le changement de coach." pic.twitter.com/8jYuFFdllG

— Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2021

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, avait visiblement quelques messages à faire passer, ce mercredi. Dans le cadre des présentations des deux nouvelles recrues de l'Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri et Emerson, le dirigeant a abordé de nombreux sujets devant la presse. Si l'équipe dirigée par Peter Bosz peine à entamer sa saison en Ligue 1, avec deux nuls face à Brest et Clermont ainsi qu'une défaite à Angers (3-0), Aulas s'est montré certain du chemin à suivre. "Je l'ai vécu comme tous les supporters, avec un peu d'amertume et de tristesse. Mais trois matchs, ce n'est pas définitif, et ces deux recrues montrent notre volonté de réussir en Ligue 1 et d'être prêts pour la Ligue Europa qui est une ambition forte., a-t-il affirmé dans des propos rapportés par L'Equipe.Au sujet du mercato, à six jours de la fermeture du marché des transferts, Aulas a expliqué que l'OL ne voulait pas empiler les joueurs dans certains postes, mais du mouvement pourrait être à prévoir. "Il est probable qu'il y aura d'autres mouvements, mais aujourd'hui, les transferts sont d'une complexité énorme. On espère encore faire des choses qui vont vous surprendre., a jugé le président.Satisfait de la demande d'aide de Vincent Labrune effectuée auprès du gouvernement après les incidents survenus lors du match Nice-OM, dimanche soir à l'Allianz Riviera, Aulas a exprimé un avis tranché sur cet épisode :, a-t-il affirmé.Enfin, à quelques jours des très probables débuts de Lionel Messi en Ligue 1, le président de l'OL n'a pas masqué son enthousiasme : "Je trouve que c'est fantastique.Et je suis sûr que les droits de la L1 à l'étranger, gérés par beIN, vont battre tous les records. Le fait que Barcelone se fasse piquer un joueur en fin de contrat, c'était... Disons que ça nous est arrivé dans l'autre sens (avec Memphis Depay, qui a quitté l'OL pour rejoindre le Barça, ndlr)