Lyon ne réussit pas le championnat qu'il espérait. Seulement neuvième de Ligue 1 après vingt-sept journées, le club rhodanien a connu plusieurs déconvenues sur la scène hexagonale, dont la claque infligée le 7 novembre dernier par le Stade Rennais (4-1) n'a pas été la moins douloureuse. Un souvenir encore gravé dans la mémoire de Peter Bosz qui, a deux jours de retrouver les Bretons du côté du Groupama Stadium, (17h05, 28e journée), a tenu à faire une mise au point.



En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais est allé droit au but : "Le match aller à Rennes est le plus mauvais souvenir de la saison. On avait joué face à une bonne équipe, mais on avait été très mauvais. [...] Je n'ai pas oublié." Et Peter Bosz de promettre un tout autre scénario aux Rennais pour ce qu'il espère être une revanche pour ses joueurs : "On a progressé depuis et Rennes va rencontrer un autre OL."

Rennes a l'avantage

En attendant, c'est bien le Stade Rennais qui occupe une meilleure place au classement puisque l'équipe coachée par Bruno Genesio est quatrième, avec cinq unités de plus au compteur que son adversaire à venir. Les Bretons restent sur une série intéressante de trois succès de rang en championnat, mais viennent de perdre ce jeudi sur le terrain de Leicester (2-0), en 8es de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Peut-être l'occasion pour Lyon d'en profiter.