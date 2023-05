OL : le maire de la ville rend hommage à Aulas et le remercie grandement

Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, c'est terminé. À la tête du club du Rhône depuis 36 ans, Aulas a décidé de quitter son poste de président et c'est désormais John Textor qui occupera ce poste. Le propriétaire des Gones depuis juin 2022 va donc entamer un nouveau challenge à la tête de l'OL, tandis qu'Aulas reste président d'honneur du club et détient toujours 9% des parts du club. Après avoir gagné plus de 50 titres, Aulas a pris la décision de s'en aller de poste de président mais il va laisser une trace indélébile dans le football français, lui qui a notamment remporté sept titres de champion de France à la suite. Forcément, le maire de la ville de Lyon a pris la parole après cette annonce et a rendu un grand hommage à Aulas, le remerciant au nom de la ville lyonnaise.

Le maire de Lyon remercie Aulas

"À l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la tête de l'Olympique Lyonnais, je tiens à saluer son remarquable travail de Président. Cinquante titres, plus de 35 ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin. Au nom de la Ville de Lyon, merci!", écrit Grégory Doucet sur Twitter. Forcément, Aulas va laisser une grande trace au sein de la ville lyonnaise, lui qui avait repris le club en D2 il y a 36 ans et qui a amené l'OL sur le toit du football français, réussissant également des superbes aventures européennes.