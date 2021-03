OL : Le groupe face à Reims

Le groupe retenu par le coach @RudiGarcia pour le déplacement à Reims ce vendredi à 21h ! 🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/ToamCKpQWq

— Olympique Lyonnais (@OL) March 11, 2021

En ouverture de la 29ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse du Stade de Reims, vendredi soir (21 heures). Ce sera une opportunité de devenir, au moins provisoirement, première du championnat de France, pour l'équipe dirigée par Rudi Garcia, en attendant les résultats de Lille et du PSG - face à Monaco et Nantes, dimanche.Troisième du championnat, à trois points derrière le LOSC, actuel leader, Lyon disposera de toutes ses forces vives. Rayan Cherki, auteur d'un doublé face à Sochaux en Coupe de France (5-2), sera notamment présent parmi les 20 joueurs retenus. "On a la chance aujourd'hui de jouer avant les autres et de pouvoir être de nouveau premier vendredi soir. Et cette fois, tout le monde ne pourra pas prendre trois points puisqu'il y a une confrontation directe entre Monaco et Lille., a expliqué Rudi Garcia au sujet de cette rencontre, mercredi en conférence de presse.Douzième de Ligue 1, le Stade de Reims reste sur quatre matchs consécutifs sans défaites en championnat, dont un succès face au FC Nantes (1-2), obtenu le 3 mars.