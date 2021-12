OL : Le club confirme plusieurs cas positifs au Covid-19 dans son effectif

Mercredi, on apprenait via des informations dévoilées par L'Equipe que l'Olympique Lyonnais était touché par le Covid-19 avec au moins 7 cas positifs dans ses rangs. Ce vendredi, le club a confirmé des nouveaux cas suite aux tests effectués lors de ces dernières 24 heures. "L’Olympique Lyonnais informe que l’ensemble de son groupe professionnel masculin a effectué des tests PCR depuis la reprise au Groupama OL Training Center ce jeudi 30 décembre qui ont révélé plusieurs cas positifs au Covid-19. Les joueurs touchés ont été immédiatement placés à l’isolement afin d’éviter la propagation du virus. Le reste de l’effectif a quant à lui repris l’entraînement et restera à Décines pour poursuivre sa préparation", peut-on lire sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais.

Le stage en Espagne reporté par l'OL

Alors que la formation entraînée par Peter Bosz devait se rendre à Murcie, du 1er au 5 janvier, afin d'y effectuer un stage, celui-ci a été reporté. "L’Olympique Lyonnais mettra tout en œuvre pour assurer le meilleur suivi médical de son groupe professionnel", a confirmé le club, qui a continué : "Par ailleurs, l’équipe féminine partira en stage à la Torremirona (Espagne) du 3 au 7 janvier prochain, sous réserve des résultats des tests PCR qui seront réalisés par l’ensemble du groupe professionnel lors de la reprise ce dimanche 2 janvier".

L’Olympique Lyonnais informe que l’ensemble de son groupe professionnel masculin a effectué plusieurs tests PCR depuis la reprise au Groupama OL Training Center ce jeudi 30 décembre qui ont révélé plusieurs cas positifs au Covid-19.https://t.co/msUA3B6ZNS

Lucas Paqueta a confirmé avoir été testé positif, via un message posté sur son compte Instagram. Parti passer les vacances pour les fêtes avec sa famille à Dubaï, le Brésilien a été contraint d'y rester quelques jours en isolement. "Je voulais vous remercier pour tous les messages, et vous dire que nous sommes isolés afin de pouvoir nous rétablir au plus vite ! Nous allons bien, Dieu merci. Nous avons été testés positifs au Covid. Nous avions des symptômes et maintenant nous allons mieux ! Merci à tous pour tous les messages", a écrit le joueur. Le 9 janvier, l'OL recevra le PSG pour la reprise de Ligue 1.