OL : Le club communique sur la VAR après le derby

Tenu en échec lors du derby face à l'ASSE dimanche soir (1-1), l'OL est frustré. Pas nécessairement contre les deux décisions prises par la VAR lors de cette rencontre (le carton rouge infligé à Anthony Lopes et la faute de main de Jason Denayer dans la surface de réparation) car le club rhodanien ne s'est pas élevé contre ces actions. Toutefois, dans un communiqué publié ce lundi, l'OL a exprimé un sentiment de frustration général, après les décisions prises lors des matchs précédents, contre Troyes (3-1), à Paris (1-2) et face à Lorient (1-1). "L’expulsion d’Anthony Lopes lors du 123e derby de l’histoire entre l’ASSE et l’OL (1-1), est intervenue après visionnage de la VAR par M. Letexier, l’arbitre de cette rencontre., explique le communiqué de l'OL sur son site officiel.Plus loin dans son communiqué, Lyon dénonce des non-interventions de la VAR. "Plusieurs décisions ont donc coûté cher à l’OL depuis le début de la saison. Contre Lorient, l’OL ne put faire mieux que match nul en infériorité numérique, laissant filer deux précieux points.Et pourquoi un tel manque d’homogénéité sur certaines phases de jeu, où différentes décisions sont appliquées pour des actions similaires ? Voilà des interrogations que l’assistance vidéo ne devrait pas susciter."Dans les colonnes de L'Equipe, le 27 septembre dernier, le président de l'OL avait manifesté son mécontentement face à la VAR, après la réception de Lorient (1-1) et l'expulsion d'Emerson lors de ce match. "C'est un sujet qui nous pénalise très fortement, mais qui pénalise également tout le football français., disait-il notamment.