OL : Le chiffre d’affaires annuel d’OL Groupe a chuté de 11 % !

Fidèle opposant à l’arrêt définitif du Championnat de France, Jean-Michel Aulas risque d’en vouloir encore plus aux instances du football français à la vue de du bilan comptable annuel du Groupe OL. La holding a en fait chuté de 11 % en une année. « La performance de l’entreprise a été fortement affectée par la crise du Covid-19, qui s’est traduite par l’arrêt brutal des principales activités du groupe à mi-mars », déplore OL Groupe dans un communiqué.

Un dernier trimestre catastrophique

La crise sanitaire et l’arrêt des compétitions ont entraîné une période d’inactivité sur le dernier trimestre de l’exercice. La conséquence économique de la pandémie est estimée à 100 millions d’euros : 50 millions d’euros pour le chiffre d’affaires de la saison 2019-2020, et la même somme pour le manque à gagner liée à l’absence de transferts. Les recettes ont reculé sur cette période de plus de 60 %, notamment en raison de l’absence de règlement des droits TV de la Ligue 1. Cette baisse sera tout de même « compensée » par le versement d’une aide exceptionnelle de 12,9 millions d’euros accordée par la LFP, afin de permettre au club de percevoir l’intégralité des droits initialement prévus.