OL : Le carton jaune reçu par Depay contre Reims annulé

Vendredi dernier, Lyon se déplaçait à Reims pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Et l'équipe dirigée par Rudi Garcia n'avait pas su repartir de son déplacement avec les trois points, n'égalisant à 1-1 qu'en toute fin de match, grâce à une réalisation de Tino Kadewere (92ème). Encore à la lutte pour un titre éventuel de champion de France, l'OL est désireux de contrôler le maximum de détails.

Depay, un atout très important pour l'OL

I received yellow for this smh 👏🏽🤦🏽‍♂️ goodnight. pic.twitter.com/PMLQjE4otD

— Memphis Depay (@Memphis) March 13, 2021

la 30ème minute de la rencontre face aux joueurs de David Guion, Memphis Depay avait reçu un carton jaune pour ce que Jérôme Brisard - l'arbitre central - estimait comme une simulation dans la surface après un duel avec Marshall Munetsi. Par la suite, selon des informations de RMC Sport, le club du président Jean-Michel Aulas avait demandé à la Commission de discipline de la LFP l’annulation du carton jaune adressé au capitaine de l'OL, motivé par une possible suspension future. Ce mercredi soir, Lyon doit être soulagé car, la Commission de discipline a dévoilé son verdict dans un communiqué : "Demande de retrait du carton jaune infligé à Memphis DEPAY, joueur de l’Olympique Lyonnais., peut-on lire à propos de cette situation.Si le carton jaune avait été maintenu, Memphis Depay aurait été sous le coup d'une suspension en cas d'un nouvel avertissement. Et dans la lutte pour le titre, vu l'impact de l'ancien élément de Manchester United - auteur de 14 buts et 9 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1 - cela aurait été un coup difficile à surmonter pour l'équipe de Rudi Garcia. Désormais, place à la concentration et, surtout, à la réception du PSG, dimanche soir au Groupama Stadium (21 heures) pour le compte de la 30ème journée du championnat de France.