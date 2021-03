OL : Le beau geste du club envers les étudiants

Des offres d'emploi proposées aux jeunes étudiants



L’OL, accompagné par des partenaires et prestataires du Club, s’est rendu cette semaine dans plusieurs restaurants et résidences universitaires du Crous de Lyon. Ensemble, ils sont allés à la rencontre des étudiants et ont distribué 3 000 repas. https://t.co/6K8I7oa3SS

— Olympique Lyonnais (@OL) March 26, 2021

La crise du Covid-19 touche également les étudiants français, plongés dans de grandes difficultés. Afin d'apporter un soutien, l’Olympique Lyonnais a réalisé un beau geste. En association avec le Crous, le club présidé par Jean-Michel Aulas a distribué 3 000 repas aux étudiants de la ville. Dans un communiqué, l'OL a développé le motif de sa démarche. "Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais a mis en place plusieurs dispositifs à destination des jeunes de la Métropole de Lyon. Des actions pour témoigner de sa solidarité dans ce contexte sanitaire qui les impacte particulièrement.. Plusieurs partenaires et prestataires se sont mobilisés aux côtés du Club pour soutenir ensemble les jeunes lors d’une opération commune", peut-on notamment lire.Le directeur général du Crous à Lyon, Christian Chazal, a salué l'initiative dans les colonnes du Progrès. "La pandémie a plongé les étudiants dans une grande fragilité et une solitude.Par ailleurs, les agences d'intérim Adéquat et Crit étaient présentes pour proposer des offres d'emploi aux jeunes lors des jours de match au Groupama Stadium en vue de la saison prochaine et permettre aux étudiants de candidater.