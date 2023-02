OL : Laurent Blanc veut continuer de mettre la pression à Lille et Rennes

L'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la pelouse d'Angers samedi en fin d'après-midi (1-3). Une victoire importante dans la quête de la qualification en Coupe d'Europe. Au classement, les Lyonnais n'ont que six unités de retard sur le LOSC qui enchaîne très bien depuis plusieurs mois. Les Nordistes sont cinquièmes. Entre eux, on retrouve le FC Lorient et le Stade Rennais. Des clubs que Laurent Blanc redoute dans l'ensemble dans la quête à la course à l'Europe, bien qu'il croit toujours à la qualification par le championnat. Il l'a déclaré en conférence de presse.

Laurent blanc espère des faux-pas

"Rennes et Lille, actuellement, jouent mieux que nous et ont un meilleur effectif. Cela ne me pose pas de problème pour le dire, je dis bien actuellement. Ils ont aussi des échéances importantes, les points vont valoir cher pour Lyon et tout le monde. Si Rennes et Lille font une deuxième partie où ils gagnent tous leurs matchs, on ne sera pas avec eux. Ils n'ont pas fait un début de championnat aussi mauvais que nous également. Il y a un déficit de points, a ajouté Laurent Blanc. On doit faire un sans-faute et on ne le fera pas. Et il faudrait qu'eux perdent des points mais ils n'en perdent pas trop. C'est compliqué. Je ne fais jamais de croix sur rien du tout. Si on fait des croix, on passe à côté de beaucoup de choses."