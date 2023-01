OL : Laurent Blanc veut accélérer

Ce vendredi, Laurent Blanc était en conférence de presse avant le match de l'Olympique Lyonnais contre le Racing Club de Strasbourg au Parc OL. Il y a évoqué les animations offensives et défensives.

"On ne progresse pas assez vite"

Après les matchs contre Clermont et Nantes, Laurent Blanc a décrété que son équipe ne progressait pas suffisamment vite. "La grosse déconvenue c'est la défaite contre Clermont. On méritait un point. A Nantes on a pris un point mais cela ne suffit pas. On a eu la maîtrise du ballon mais on n'est pas assez dangereux offensivement. A nous de nous améliorer. Il faut retrouver une assise défensive et l'arrivée de Dejan c'est un point positif. On ne progresse pas assez vite mais cela va vite."

"L'animation sur les côtés doit être meilleure"

L'Olympique Lyonnais n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs. Laurent Blanc a évoqué l'animation des côtés notamment.

"C'est l'un des rares matchs où on n'a pas marqué. On devrait faire beaucoup mieux car on a beaucoup le ballon. L'utilisation de la balle doit être plus efficace en terme d'occasions. Il y a une animation sur les côtés qui doit être meilleure. On ne centre pas assez. On retrouve Malo Gusto et Nico Tagliafico. J'espère que l'on sera meilleurs sur le plan offensif. Si on anime mieux sur les côtés on aura des occasions et on marquera des buts."

"Pas grave de prendre des buts, si on en marque plus"

S'il apprécie évidemment ne pas prendre de but, Laurent Blanc se dit prêt à en encaisser si cela implique une animation offensive forte.

"Si cela amène de l'animation, ce n'est pas grave de prendre des buts si on en marque plus. L'important c'est de gagner. Mais je pense que le départ c'est une bonne assise défensive. On ne l'avait pas et pourtant on demandait aux pistons d'attaquer. Il ne faut pas mettre en péril l'équilibre de l'équipe. C'est l'équipe qui compte le plus. Contre Clermont on n'a pas été méchants offensivement mais en terme d'assise défensive c'était plus solide. On aurait dû prendre un point mais même ça on n'a pas réussi."