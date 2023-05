OL : Laurent Blanc tance ses propres supporters !

Entre l’OL et ses propres fans, c’est un peu je t’aime…. moi non plus. Actuel 7e de Ligue 1, Lyon vit un exercice 2022-2023 mitigé. A la lutte pour accrocher la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, les Rhodaniens sont allés chercher un succès capital vendredi contre l’AS Monaco (3-1), dans un Groupama Stadium qui n’a pas hésité à montrer son mécontentement dès le début du coup d'envoi vis-à-vis de la saison lyonnaise. Une attitude qui a particulièrement agacé Laurent Blanc. Au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur de l’OL a une nouvelle fois réclamé l’union sacrée autour de ses hommes.

"Soutenir l'équipe quand on mène 3-1, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas fantastique"

"Le public a scandé au bout de 10 secondes : 'mouillez le maillot'. Moi je veux bien, mais sincèrement, bon... Les supporters, c'est un autre problème, ils sont là pour soutenir l'équipe. Mais soutenir l'équipe, c'est quand on en a besoin. Soutenir l'équipe quand on mène 3-1, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas fantastique" a-t-il lancé auprès du diffuseur officiel du championnat.