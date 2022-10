OL : Laurent Blanc, première gueulante

La première de Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas très bien passée. Sur le terrain de Rennes, et alors qu’ils avaient l’avantage au score, les Gones se sont inclinés sur le score de 2-3, prolongeant ainsi leur mauvaise série actuelle. Leur nouveau coach était furieux au coup de sifflet final.



Le Cévénol ne comprenait pas comment ses troupes ont pu manquer de vigilance au retour des vestiaires. « Ce que je regrette sur ce score, c'est le but que l'on a encaissé après la mi-temps. Mes joueurs ne rentrent pas sur le terrain assez concentrés après la mi-temps donc je suis passablement énervé, a-t-il lâché. Je pense que sans ce but là on part de Rennes avec des points. Physiquement et dans la tenue du ballon on était bien. Le seul problème c'est qu'on n'a pas réussi à rentrer dans notre deuxième mi-temps et on a pris un but de suite ».

Blanc regrette un déficit de motivation

Blanc mesure aujourd’hui toute l’étendue du travail qu’il reste accomplir, notamment pour redonner un visage solide à sa formation. « Dans le jeu il y a des choses à retenir et à renouveler mais dans l'acte défensif et dans la concentration défensive il faut améliorer. J'ai un effectif à ma disposition j'essaye d'en tirer le maximum. » L’ancien sélectionneur a conclu en soulignant que le schéma tactique n’était pas en cause. C’est juste l’investissement des joueurs qui est à revoir. « On a choisi ce système-là, mais quel que soit le système de jeu il faut avoir l'envie de marquer des buts et la motivation de gagner », a-t-il conclu.